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В Германии призвали возобновить сотрудничество страны с Россией

Кречмер: ФРГ должна наладить отношения с Россией и восстановить «Северный поток»

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Германии нужно возобновить сотрудничество с Россией и восстановить газопровод «Северный поток». Об этом заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в беседе с N-TV.

«Через несколько недель после начала конфликта России и Украины, когда ни от кого ничего не было слышно, я выразил мнение, что в ближайшие десятилетия должны быть установлены отношения с РФ. Я оказался одним из тех, кто призвал восстановить «Северный поток», — сказал он.

Кречмер отметил, что немецкое правительство отказалось от курса дипломатии, выбрав стратегию поставки вооружений.

В июле депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен потребовала прекратить экономическую войну с Россией.

До этого кандидат в депутаты Европейского парламента от партии BSW доктор Фридрих Пюрнер заявил, что ФРГ должна потребовать от Украины принять участие в переговорах с РФ.

Ранее Шольц объяснил, почему Германия разрешила Украине удары по России.

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