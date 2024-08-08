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Посол США покинул Турцию после общения с соперником Эрдогана

Посол США Флейк, перед которым Эрдоган «закрыл свои двери», покинул Турцию

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Global Look Press

Посол США в Турции Джефф Флейк покинул страну. Об этом пишет газета Star.

Во время президентских выборов 2023 года лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган «закрыл свои двери» перед Флейком, так как тот контактировал с его конкурентом Кемалем Кылычдароглу.

По информации издания, американский посол покинул Турцию по истечении срока своих полномочий.

«Флейк заявил, что ему приятно находиться в Турции, что он с нетерпением ждал приезда сюда три года назад», — говорится в материале.

До этого Эрдоган выступил за отказ от требования о том, что для победы на президентских выборах кандидат должен набрать 50% голосов + один голос (сокращенно система «50+1»).

По словам турецкого лидера, действующая конституция Турции содержит «дух путчистского менталитета», а его целью является создание нового основного закона страны.

Ранее в Турции рассказали о желании страны выйти из НАТО.

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