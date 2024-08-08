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Уехавший из России аналитик высмеял атаку на Курскую область

«Взгляд»: покинувший РФ аналитик Крутихин высмеял атакованную Курскую область

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Сергей Батурин/РИА Новости

Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин (признан в РФ иностранным агентом), в настоящее время проживающий за пределами РФ, посмеялся над атакой украинских войск на Курскую область. Пост с соответствующим содержанием появился в его социальных сетях, пишет газета «Взгляд».

«Курская область, говорите?» — написал Крутихин.

Он отметил, что в 80-е годы прошлого века нередко посещал Курскую область и постоянно попадал в разные передряги. У аналитика часто возникали проблемы с сотрудниками ГАИ или ломалась машина.

По словам Крутихина, в иных российских регионах и на Украине с ним подобного никогда не происходило. В связи с этим он позволял себе шутки о том, что Курская область вообще не должна существовать. Аналитик говорил, что ни капли бы не расстроился в случае ее исчезновения.

«Сбывается, что ли?» — задался вопросом он.

Крутихин родился в Москве, но в последнее время проживает на норвежской территории. В 2023 году министерство юстиции РФ внесло аналитика в список физических лиц, признанных иностранными агентами.

Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Курской области, в том числе атаковав позиции российских войск в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

На следующий день начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов рассказал, что продвижение украинских формирований остановлено. По его словам, всего в нападении приняли участие 1000 человек.

При этом днем 8 августа министерство обороны страны заявило о продолжении операции по ликвидации групп ВСУ в приграничных районах.

Ранее россиянам показали кадры уничтожения украинской техники в Курской области.

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