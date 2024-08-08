Медведев: СВО, как и конфликт в Грузии, закончится победой России

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил спецоперацию на Украине с событиями в Грузии в 2008 году и заявил, что текущая военная кампания так же завершится победой России. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Х.

«В 2008 году мы защитили наш народ и отстояли интересы нашей страны после набега этого Саакашвили. Нынешняя военная кампания также закончится безоговорочной победой России», — говорится в публикации.

8 августа — годовщина начала российско-грузинского конфликта, который вспыхнул 2008 году из-за массированного обстрела Цхинвала — столицы Южной Осетии — со стороны Тбилиси. Боевые действия продолжались всего пять дней, их результатом стал разрыв дипотношений между Грузией и Россией, а также признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

До этого Медведев заявил о необходимости извлечь серьезный урок из действий Вооруженных сил Украины в Курской области и «беспощадно разгромить и уничтожить врага».

Ранее Медведев призвал придать СВО «экстерриториальный характер».