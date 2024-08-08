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Медведев призвал придать СВО «экстерриториальный характер»

Медведев заявил, что участникам спецоперации надо идти до Одессы и Киева

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Специальная военная операция (СВО) на Украине должна приобрести «открыто экстерриториальный характер», считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Пост с соответствующим содержанием появился в его личном Telegram-канале.

Таким образом Медведев прокомментировал атаку украинских войск на Курскую область. По мнению замглавы Совбеза РФ, с этого момента СВО нельзя рассматривать только как операцию по возвращению исторических территорий.

«Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева», — написал он.

В заявлении подчеркивается, что российским войскам необходимо дойти до Киева и продолжить продвигаться дальше.

Как отметил Медведев, спецоперацию больше не стоит ограничивать «некими кем-то признаваемыми» границами Украины. Заместитель председателя СБ РФ уточнил, что боевые действия должны закончиться только тогда, когда власти страны посчитают это приемлемым.

6 августа бойцы ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Украинские военные атаковали позиции Вооруженных сил РФ у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино, а также в течение всего дня обстреливали местные города и села.

Операция по ликвидации формирований ВСУ в приграничных районах продолжалась всю ночь. 7 августа начальник Генерального штаба российских войск Валерий Герасимов заявил, что солдаты остановили продвижение украинских военнослужащих. Всего в атаке приняли участие 1000 человек, добавил он.

Ранее в американской администрации высказались о событиях в Курской области.

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