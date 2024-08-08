Медведев назвал условие для прекращения боевых действий на Украине

Завершение украинского конфликта должно произойти при выгодных и приемлемых для Москвы обстоятельствах. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, призвав российские войска «в открытую и без стеснения» продвигаться вглубь территории соседнего государства. По мнению Медведева, участникам специальной военной операции (СВО) надо дойти до Киева и дальше.

«Террористическая операция бандеровцев [в Курской области] должна снять с этой темы любые табу. <...> Мы остановимся только тогда, когда сочтем для себя это приемлемым и выгодным», — подчеркнул замглавы Совбеза РФ.

Утром 6 августа украинские солдаты предприняли попытку пересечь государственную границу и зайти на территорию Курской области. По информации министерства обороны РФ, около 300 военных ВСУ атаковали позиции армии страны в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. Кроме того, ряд других городов и сел в течение всего дня подвергались обстрелам.

В результате операция по уничтожению украинских формирований в приграничных районах продолжалась всю ночь. Ближе к вечеру 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что бойцам удалось остановить продвижение ВСУ вглубь российской территории. Как он сказал, всего в нападении приняли участие 1000 человек.

Ранее в администрации США назвали атаку Украины на Курскую область «самообороной».