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В Турции признали, что участвуют в санкциях против России

Аналитик Озер: Турция частично поддерживает санкции против России

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Goran Tomasevic/Reuters

Турция частично участвует в санкциях Соединенных Штатов против России из-за давления администрации Джо Байдена на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

«Фактически мы уже переживаем процесс, в котором Анкара «частично» участвует в антироссийских санкциях. Самая важная из санкций, введенных администрацией Анкары, заключается в том, что турецкие государственные банки в значительной степени прекратили денежные операции с Россией», — указал Озер.

По его словам, это связано с тем, что после президентских выборов в Турции Эрдоган взял курс на нормализацию отношений с Вашингтоном.

Как считает эксперт, Эрдоган надеется на то, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом ему удастся урегулировать конфликт на Украине, в связи с чем исчезнет давление на Турцию по поводу отношений с Москвой. Давление администрации Байдена на Эрдогана вынуждает правительство республики «играть наперекор времени», в связи с чем между Байденом и Эрдоганом ведется игра в «кошки-мышки», полагает аналитик.

До этого Financial Times писала, что США пригрозили Турции санкциями за экспорт технологий в Россию. В Вашингтоне обеспокоены тем, что Турция стала ключевым каналом поставок в РФ электроники западного производства. Речь идет о процессорах, картах памяти, усилителях и другой технике, которая может быть использована в военных целях.

Ранее стало известно, что Турция заметно сократила поставки товаров в Россию.

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