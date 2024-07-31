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Турция заметно сократила поставки товаров в Россию

Экспорт товаров из Турции в Россию за полгода упал почти на треть

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Экспорт турецких товаров в Россию по итогам первого полугодия просел на 28,3%, до $4,16 млрд. Об этом свидетельствуют данные турецкой статслужбы.

Для сравнения: за первые шесть месяцев 2023-го Турция поставила на российский рынок товаров на $5,8 млрд.

В июне турецкий экспорт в РФ продолжил снижаться. Так, по итогам прошлого месяца он составил $670 млн против $784 млн в мае.

Основная причина сокращения товарооборота между странами заключается в санкциях. По словам турецких поставщиков, торговля с Россией превратилась в настоящий кошмар из-за регулярных блокировок банковских счетов и угроз со стороны Запада.

До этого Москва и Анкара обсуждали переход в торговле на национальные валюты. Однако, как отмечает турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин, достигнутые в принципе соглашения до сих пор не были выполнены.

Ранее российский бизнес столкнулся с проблемой платежей через банки Средней Азии.

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