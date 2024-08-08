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Захарова заявила о попытках США накалить ситуацию на Южном Кавказе

Захарова: Запад пытается разрушить связи Южного Кавказа с Россией

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия отмечает активизацию попыток США и их союзников воспользоваться внутрирегиональными разногласиями на Южном Кавказе с целью обострить ситуацию у российских границ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с годовщиной августовских событий 2008 года на Кавказе.

Дипломат отметила, что участникам Женевских дискуссий необходимо привлечь свой потенциал по большей части для того, чтобы в первую очередь разработать соглашения о неприменении силы между Грузией с одной стороны, Абхазией и Южной Осетией — с другой.

По мнению Захаровой, актуальность этих задач в последнее время лишь возрастает по мере активизации попыток США и их союзников накалить ситуацию у российских границ. При этом в своем стремлении насолить России страны Запада забывают об интересах государств Южного Кавказа, ставя под угрозу их безопасное и достойное существование, добавила дипломат.

В июле премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что в случае победы грузинской оппозиции на парламентских выборах в стране откроется второй фронт военного противостояния с Россией.

Ранее военный эксперт предупредил о втором фронте против России.

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