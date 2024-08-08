В МИД напомнили США о многовековых отношениях России и Армении

Заявления США о том, что Армения хочет дистанцироваться от России, голословны. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости.

30 июля помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявлял, что США пытаются создать условия для отказа Армении от отношений с Россией. По его словам, значительная часть армян хочет дистанцироваться от РФ.

По мнению Захаровой, слова О'Брайена — очередной пример присущего США геополитического инжиниринга, это стремление сфабриковать в глазах всех остальных нужную Вашингтону «реальность», не имеющую ничего общего с действительностью.

Дипломат подчеркнула, что О'Брайену и другим представителям Запада необходимо запомнить, что формировавшиеся веками связи между Россией и Арменией выдержат все испытания на прочность.

Захарова отметила, что на протяжении истории Россия неоднократно «подставляла плечо братскому армянскому народу» и намерена продолжить это в будущем.

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