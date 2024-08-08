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Медведев призвал беспощадно разгромить и уничтожить врага

Медведев: необходимо извлечь урок из действий ВСУ у границ РФ и уничтожить врага

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Необходимо извлечь серьезный урок из действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и беспощадно разгромить и уничтожить врага. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, с этого момента специальная военная операция (СВО) должна приобрести открыто экстерриториальный характер.

«Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха», — подчеркнул Медведев, посчитав, что об этом теперь необходимо говорить открыто.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее в Госдуме предупредили, что попытка прорыва ВСУ в Россию без ответа не останется.

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