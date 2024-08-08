Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпредство РФ потребовало от ООН решительно осудить покушение на журналиста Поддубного

Постпредство РФ: Россия требует от ООН осудить покушение на военкора Поддубного

close
100%
Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Россия потребовала от ООН решительно и незамедлительно осудить покушение на журналиста ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом сообщается на странице в социальной сети X постоянного представительства Российской Федерации при ООН.

В заявлении постпредства говорится, что российский военный корреспондент был ранен в Курской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Это покушение, отмечается в документе, представляет собой очередной теракт, который украинские власти совершили на территории России.

Постпредство выразило надежду, что представители специализированных органов ООН предпримут действия для предотвращения новых возможных «зверств киевского режима» против представителей средств массовой информации.

До этого заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Фархан Хак заявил, что ООН обеспокоена нападением на Поддубного.

7 августа стало известно, что в автомобиль, в котором ехал Поддубный, попал FPV-дрон со взрывчаткой. Журналист работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях. Изначально предполагалось, что Поддубный не выжил, однако позже появилась информация о том, что он ранен и доставлен в Курскую областную больницу.

Ранее в МИД РФ заявили, что считают покушение на военкора Поддубного военным преступлением.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами