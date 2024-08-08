Постпредство РФ потребовало от ООН решительно осудить покушение на журналиста Поддубного

Россия потребовала от ООН решительно и незамедлительно осудить покушение на журналиста ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом сообщается на странице в социальной сети X постоянного представительства Российской Федерации при ООН.

В заявлении постпредства говорится, что российский военный корреспондент был ранен в Курской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Это покушение, отмечается в документе, представляет собой очередной теракт, который украинские власти совершили на территории России.

Постпредство выразило надежду, что представители специализированных органов ООН предпримут действия для предотвращения новых возможных «зверств киевского режима» против представителей средств массовой информации.

До этого заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Фархан Хак заявил, что ООН обеспокоена нападением на Поддубного.

7 августа стало известно, что в автомобиль, в котором ехал Поддубный, попал FPV-дрон со взрывчаткой. Журналист работал в Курской области и рассказывал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях. Изначально предполагалось, что Поддубный не выжил, однако позже появилась информация о том, что он ранен и доставлен в Курскую областную больницу.

Ранее в МИД РФ заявили, что считают покушение на военкора Поддубного военным преступлением.