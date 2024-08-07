Харрис поймали на повторе одной и той же речи

Вице-президент США Камала Харрис — основной претендент на выдвижение в главы государства от Демократической партии — в последнее время повторяет перед сторонниками одну и ту же свою речь, заявили в национальном комитете Республиканской партии. В своем X (бывший Twitter) соперники политика отметили, что будущий кандидат демократов не способно выступать без заготовленного материала.

«Камала читает ту же самую речь, которую она произносит снова, снова и снова. Она не может говорить без готового текста — вот почему она не дала ни одной пресс-конференции или интервью с тех пор, как стала кандидатом [от Демократической партии]», — говорится в сообщении.

В республиканском комитете добавили, что Харрис вновь повторила заготовленный материал на первом предвыборном митинге с участием ее кандидата в вице-президенты Тима Уолза в Висконсине. При этом политик уже набрала нужное количество голосов делегатов демократов для выдвижение в президенты от партии, решение будет официально оформлено во время съезда политической силы в конце августа.

Ранее Харрис сравнили с хамелеоном и обвинили в беспринципности.