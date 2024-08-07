ООН подтвердила присоединение Турции к иску ЮАР против Израиля

Турция подала заявление о вмешательстве в иск Южно-Африканской республики в Международный суд ООН против Израиля. Информацию об этом подтвердили в суде, передает РИА Новости.

«Сегодня Турция <...> подала в секретариат суда заявление о вмешательстве в дело о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида в секторе Газа и наказании за него (ЮАР против Израиля)», — указано в заявлении Международного суда.

До этого глава комитета турецкого парламента по юстиции Джюнейт Юксель заявил, что Анкара присоединилась к иску Южно-Африканской республики против Израиля в Международном суде ООН.

Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара 7 августа, направит заявку в Международный суд ООН для присоединения к иску ЮАР против Израиля.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию конфликта на весь Ближний Восток.