В Совфеде обвинили США в причастности к атаке ВСУ по Курской области

Украинские военные совершили вылазку на российскую территорию под одобрение США, считает председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на комментарий Госдепа об атаке ВСУ по Курской области.

«США называют вылазку ВСУ на территорию России суверенным решением Киева. Думаю, ни у кого не должно быть сомнений, что эта операция санкционирована США, как и использование западных вооружений», — написал сенатор.

7 августа российская армия остановила продвижение украинских сил вглубь Курской области. В результате атаки ВСУ лишились более 300 солдат и свыше 50 единиц техники. Кроме того, ряд западных СМИ охарактеризовали действия Киева как бессмысленные. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции армии Украины.

Ранее в ООН задумались о последствиях атаки ВСУ по Курской области.