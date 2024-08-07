Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, как спасти американскую нацию

Рамасвами призвал к массовой депортации нелегалов и бюрократов из США

close
100%
CNP/AdMedia/Global Look Press

США необходимо принять меры в отношении нелегальных мигрантов и бюрократов, заявил предприниматель и бывший участник гонки за выдвижение в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами. В своем X (бывший Twitter) он отметил, что речь идет о масштабных депортационных мероприятиях, которые нужны для спасения государства.

«Две массовые депортации: [депортация] миллионов нелегалов из страны и миллионов никем не избранных бюрократов из Вашингтона. Так мы спасем нашу нацию», — написал Рамасвами.

Массовую депортацию нелегальных мигрантов не раз обещал провести бывший президент США Дональд Трамп, а ныне кандидат в главы Белого дома от Республиканской партии. С точки зрения политика, нелегалы лишают простых американцев рабочих мест и являются угрозой из-за своего возможного криминального прошлого. При этом в Демократической партии напротив говорили о возможных мерах по легализации миллионов нелегальных мигрантов внутри США.

Ранее в США предупредили о риске начала войны внутри государства из-за ситуации на границе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами