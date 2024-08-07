В США рассказали, как спасти американскую нацию

США необходимо принять меры в отношении нелегальных мигрантов и бюрократов, заявил предприниматель и бывший участник гонки за выдвижение в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами. В своем X (бывший Twitter) он отметил, что речь идет о масштабных депортационных мероприятиях, которые нужны для спасения государства.

«Две массовые депортации: [депортация] миллионов нелегалов из страны и миллионов никем не избранных бюрократов из Вашингтона. Так мы спасем нашу нацию», — написал Рамасвами.

Массовую депортацию нелегальных мигрантов не раз обещал провести бывший президент США Дональд Трамп, а ныне кандидат в главы Белого дома от Республиканской партии. С точки зрения политика, нелегалы лишают простых американцев рабочих мест и являются угрозой из-за своего возможного криминального прошлого. При этом в Демократической партии напротив говорили о возможных мерах по легализации миллионов нелегальных мигрантов внутри США.

Ранее в США предупредили о риске начала войны внутри государства из-за ситуации на границе.