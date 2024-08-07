Дело бывшего посла Украины в Казахстане направили в суд

Генеральная прокуратура России направила в Басманный районный суд города Москвы дело бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, обвиняемого в разжигании ненависти и вражды. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в генпрокуратуре, суд будет рассматривать это дело заочно.

В марте 2024 года Врублевский был объявлен в федеральный и международный розыск и заочно арестован в РФ за слова о русских. Его также внесли в перечень экстремистов и террористов в России.

В августе 2022 года Врублевский заявил, что украинские власти пытаются расправиться над большим числом русских. После этого дипломата вызвали в МИД Казахстана и указали на неприемлемость подобных высказываний. Позже он извинился за свои слова.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского.

Ранее Россия объявила в международный розыск двух экс-министров Украины.