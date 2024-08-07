В Финляндии назвали возможные сроки обсуждения открытия КПП

Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен заявила, что Хельсинки может вернуться к вопросу открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией осенью. Ее слова передает портал Yle.

«Пока граница [с Россией] останется закрытой», — отметила Валтонен.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что на данном этапе отношений между Россией и Финляндией нет возможности открыть пропускные пункты между странами на границе.

По словам политика, потенциальное открытие КПП на границе Финляндии и России в будущем требует определенных гарантий со стороны Москвы. Финляндии нужно быть уверенной в том, что на пограничные пункты прибывают «только люди с действительными проездными документами».

Также финская телерадиокомпания Yle сообщала, что власти Финляндии устанавливают на границе с Россией переделанные из контейнеров бытовки, в которых будут проводиться собеседования с просителями убежища.

Ранее в Финляндии из-за санкций столкнулись с дефицитом древесины.