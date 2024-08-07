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Россия не планирует эвакуировать своих граждан из Бангладеш

Посольство России: эвакуация россиян из Бангладеш не планируется

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Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Эвакуация российских граждан из Бангладеш не планируется ввиду того, что ситуация в стране нормализуется. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства России в Дакке.

«Обстановка в стране стабилизируется. Армия взяла на себя обязанность по обеспечению порядка, защите частной и государственной собственности», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что те россияне, которые уверены в том, что пребывание в Бангладеш представляет для них опасность, могут покинуть страну.

5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне протестов. Позже президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор, несмотря на то, что спорные квоты были отменены. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Временное правительство Бангладеш в качестве главного советника кабмина возглавил лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, бизнесмен и банкир Мухаммад Юнус.

Ранее россиянка рассказала, как жители Бангладеш празднуют свержение власти.

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