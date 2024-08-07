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В Совфеде заявили о недовольстве жителей Германии политикой властей

Сенатор Пушков: в ФРГ заметно зреет недовольство политикой нынешних властей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В германском обществе зреет недовольство политикой нынешних властей. С таким заявлением выступил сенатор, член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что общество пока еще не созрело к кардинальным переменам. Хотя, по данным опросов, 53% граждан ФРГ выступают за досрочные выборы, 37% — против. При этом, более трети избирателей поддерживают «де-факто правление» канцлера Олафа Шольца, но 53% им недовольны, что является, по мнению сенатора, серьезным показателем.

«Беда, однако, в том, что большинство — за выборы, которые, вероятно, мало что решат», — написал Пушков, отметив, что «сменятся персонажи, <…> но не политика».

Сенатор отметил, что к изменению политики приведет только «глубокий кризис либеральной доктрины и системы власти», который назревает, но для этого потребуется время и «возрастания уровня народного недовольств».

До этого Пушков напомнил, что именно Германия больше всех пострадала от прекращения связей с Россией.

Ранее Пушков предрек Британии противостояние между противниками и сторонниками ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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