Белый дом прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область

США попросили Киев предоставить информацию об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом на брифинге для журналистов заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Мы, как вы могли ожидать, обратились к нашим украинским коллегам, чтобы получше понимать [ситуацию в Курской области]», — сказал он.

Кирби также отметил, что политика Соединенных Штатов в отношении поддержки или поощрения атак украинской армии на территорию России не изменилась.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

По его словам, 6 августа в 5:30 мск подразделения ВСУ численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.

В министерстве обороны РФ рассказали, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. В ответ военные Вооруженных сил РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области.

Вечером 6 августа в Минобороны России заявили об отражении атаки ВСУ и отступлении их штурмовой группы вглубь своей территории. Тем не менее ситуация в Курской области оставалась напряженной. Всю ночь бойцы ВС РФ совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности России продолжали ликвидировать украинские войска в приграничных районах.

Ранее российский генерал рассказал, чего ВСУ стоила атака на Курскую область.