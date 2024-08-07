В США рассказали о плане Зеленского по России

Президент Украины Владимир Зеленский активными военными действиями против России хочет втянуть НАТО в российско-украинский конфликт. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

По его мнению, руководство Украины находится «в отчаянии», оно «пытается сделать все возможное, чтобы привлечь внимание к конфликту».

«Я уверен, что Зеленский хочет привлечь как можно больше внимания к боевым действиям, потому что это повысит шансы на вовлечение НАТО в войну», — сказал эксперт.

По его словам, власти Украины ищут способы использовать переданные ВСУ истребители F-16 в качестве наступательного оружия, а не ограничиваться их оборонительными функциями.

Экс-разведчик также считает, что ресурсы и возможности Украины начинают таять на глазах.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что Зеленский скрывается в бункерах, расположенных под Киевским военным госпиталем.

Ранее Зеленский назвал неизменную цель Киева в конфликте.