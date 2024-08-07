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СМИ раскрыли план полиции по аресту Пучдемона

Pais: полиция планирует арестовать Пучдемона перед входом в парламент Каталонии

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Susana Vera/Reuters

Правоохранительные органы планируют арестовать экс-главу автономного правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до того, как он зайдет в зал заседаний парламента. Об этом сообщила газета Pais.

По информации издания, перед арестом полиция оцепит парк Сьютаделья, где находится парламент. После этого правоохранители организуют проверку участников пленарного заседания законодательного органа.

«Эта операция также гарантирует, что демонстрации, созванные организациями, выступающими за независимость, не смогут проникнуть в окрестности каталонского парламента или столкнуться с полицейскими в случае ареста Пучдемона», — говорится в материале.

До этого Карлес Пучдемон заявил, что решил вернуться в Испанию впервые после того, как в 2017 году бежал из страны. Там опального политика ждет арест.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии во время незаконного референдума о независимости в 2017 году. После провала процесса отделения от Испании политик бежал в Бельгию. Суд в Испании требует экстрадировать Пучдемона для последующего ареста. Он обвиняется в сепаратизме и растрате госсредств.

Ранее суд ЕС восстановил неприкосновенность Пучдемона.

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