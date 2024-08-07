Россия потребовала осудить атаки ВСУ по мирным жителям в Курской области

Россия призывает международное сообщество решительно осудить атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области, в ходе которых пострадали мирные жители. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада, который продолжает покрывать своих киевских марионеток. Все это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов, уверенных, что любое злодеяние сойдет им с рук», — заявила Захарова.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что страны Запада с опозданием отреагируют на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Он также заявил, что эта атака является грубой и масштабной провокацией Украины, «которая тем самым хочет показать свою значимость и военную мощь, которых у нее нет».

Ранее российский генерал рассказал, чего ВСУ стоила атака на Курскую область.