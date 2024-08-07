Путин поручил создать региональный штаб по ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин поддержал создание регионального штаба после атак Вооруженных сил Украины по Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Предложение о создании такого штаба поступило от первого вице-премьера Дениса Мантурова в ходе совещания с членами правительства.

Российский президент ответил утвердительно на предложение Мантурова создать специальный орган по чрезвычайной ситуации в Курской области.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

По словам начальника Генштаба, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. При этом, как утверждает Герасимов, потери украинских войск оцениваются в сотни военнослужащих и не менее 50 единиц боевой техники.

Ранее власти назвали обстановку в городе Суджа Курской области напряженной.