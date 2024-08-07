Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил создать региональный штаб по ситуации в Курской области

Путин поддержал создание регионального штаба после атак по Курской области

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поддержал создание регионального штаба после атак Вооруженных сил Украины по Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Предложение о создании такого штаба поступило от первого вице-премьера Дениса Мантурова в ходе совещания с членами правительства.

Российский президент ответил утвердительно на предложение Мантурова создать специальный орган по чрезвычайной ситуации в Курской области.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

По словам начальника Генштаба, 6 августа в 5:30 мск подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью в одну тысячу человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. При этом, как утверждает Герасимов, потери украинских войск оцениваются в сотни военнослужащих и не менее 50 единиц боевой техники.

Ранее власти назвали обстановку в городе Суджа Курской области напряженной.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами