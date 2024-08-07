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Трамп рассказал, как США выпрашивают нефть у Венесуэлы

Трамп: США вынуждены выпрашивать нефть у Венесуэлы вместо добычи собственной

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Charly Triballeau/AP

США вместо развития собственной нефтегазовой индустрии приходится выпрашивать топливо у Венесуэлы. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил бывший президент страны Дональд Трамп.

«Мы были энергетически независимы четыре года назад, и теперь мы выпрашиваем нефть у Венесуэлы, хотя у них даже нет нефти, у них есть битум (продукт выветривания нефти. — «Газета.Ru»)», — отметил экс-глава государства.

Как он сказал, перед использованием битум надо перерабатывать. По словам Трампа, это «ужасный процесс».

В то же время бывший президент обратил внимание, что «самая лучшая и красивая» нефть в мире якобы находится под ногами американских граждан.

29 июля в администрации США заявили, что власти страны пока не планируют аннулировать выданные американским компаниям лицензии на добычу нефти в Венесуэле. Результаты президентских выборов в этой республике не повлияли на решение Вашингтона, сообщило новостное агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Очередные выборы главы государства состоялись в Венесуэле 28 июля. По их итогам высший государственный пост в стране в третий раз занял Николас Мадуро.

Ранее законодатели из США и стран — членов Европейского союза потребовали от Мадуро уйти в отставку.

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