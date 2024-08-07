Турция подключилась к иску ЮАР против Израиля

Турция присоединилась к иску Южно-Африканской республики против Израиля в Международном суде ООН. Об этом заявил глава комитета турецкого парламента по юстиции Джюнейт Юксель, передает РИА Новости.

«Мы будем отслеживать этот иск до самого конца, отстаивая интересы палестинцев. С сегодняшнего дня Турция присоединяется к иску против Израиля, подав досье», — заявил Юксель.

Общаясь с журналистами в Гааге, в досье, поданном турецкой стороны, содержатся отчеты ООН и другие имеющие отношение к делу документы.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара 7 августа, направит заявку в Международный суд ООН для присоединения к иску ЮАР против Израиля.

30 июля сообщалось, что министерство иностранных дел Израиля призвало НАТО исключить Турцию из альянса после слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о потенциальном введении войск в Израиль.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию конфликта на весь Ближний Восток.