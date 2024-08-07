Названы страны, которые останутся без газа из-за поражения ГИС «Суджа»

Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» — это единственный канал поставок газа из России в страны Евросоюза. Зависят от этого маршрута Словакия и Австрия, а также другие страны, объяснил в беседе с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Если «Суджа» остановится, то больше всего пострадают Австрия и Словакия, потому что они останутся без газа», — подчеркнул он.

При таком сценарии им придется закупать сжиженный природный газ и прокачивать его в прибрежные страны, а только потом — себе. Все это в разы увеличит стоимость топлива, пояснил Юшков. Пострадают и другие государства — так, из Австрии российский газ передается в Италию, Германию, Чехию. Кроме того, потери понесет Украина, которая не будет получать средства за оплату транзита и не сможет частично потреблять объемы топлива, отметил эксперт.

Все это в конечном итоге приведет к перестраиванию системы и лишним затратам, заключил Юшков.

Напомним, «Газпром» сообщал, что через ГИС «Суджа» продолжает транзит газа в Европу через Украину в объеме 42,1 млн куб. м в сутки. Энергетики подчеркивают, что если ГИС «Суджа» будет повреждена, никаких альтернатив уже не будет, так как «Северные потоки» взорвали, а поставки через Польшу ограничили санкциями.

Власти ранее назвали обстановку в городе Суджа Курской области напряженной.