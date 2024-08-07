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Нетаньяху заявил, что Израиль готов как к обороне, так и к наступлению

Нетаньяху предупредил, что Израиль готов как к обороне, так и к наступлению

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ готов как к оборонительным, так и наступательным действиям. Его слова приводит ТАСС.

«Мы готовы как к обороне, так и к нападению. Мы наносим удары по нашим врагам и полны решимости защитить себя», — заявил Нетаньяху на встрече с новобранцами Армии обороны Израиля.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

До этого телеканал Al Arabiya сообщал, что США ожидают ответные действия Ирана и ливанского движения «Хезболла» на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 8-9 августа.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла дал понять, что и Иран, и «Хезболла» нанесут ответный удар, но оставил открытой возможность «крупномасштабной скоординированной атаки» с участием нескольких фронтов.

Ранее стали известны цели возможного удара Ирана в Израиле.

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