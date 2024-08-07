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Названа дата начала работы временного правительства Бангладеш

Временное правительство Бангладеш приведут к присяге 8 августа

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Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Церемония приведения к присяге временного правительства Бангладеш планируется на 8 августа. Об этом заявил командующий армией республики Вакер-Уз-Заман, передает ТАСС.

Генерал уточнил, что церемония состоится после возвращения назначенного главой временного правительства Бангладеш Мухаммада Юнуса. Он должен прибыть в страну в 14:10 (11:10 мск) 8 августа. Примерно в 20:00 (17:00 мск) того же дня и пройдет церемония.

Скорее всего, по словам командующего, временное правительство будет состоять из 15 членов. Однако возможные небольшие изменения, отметил Вакер-Уз-Заман.

«Поскольку это официально не опубликовано, я не буду говорить об этом подробнее», — сказал генерал.

5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне протестов. Позже президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент.

Временное правительство Бангладеш в качестве главного советника кабмина возглавил лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, бизнесмен и банкир Мухаммад Юнус.

Ранее стало известно, что в Бангладеш освободят лидера оппозиции и задержанных протестующих.

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