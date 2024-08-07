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В МИД РФ заявили, что Киев пытался посеять панику атакой Курской области

МИД: Киев атакой в Курской области пытался показать подобие активности

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Киевские власти рассчитывали посеять панику и показать подобие активности на фоне провалов на фронте. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Курскую область.

Представитель МИД призвала международное сообщество не оставаться в стороне и осудить действия Украины.

«Все эти преступления происходят на фоне молчания Запада, который продолжает покрывать своих марионеток. Все это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов», — заявила она.

Утром 6 августа бойцы ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, перед этим перейдя государственную границу. В министерстве обороны РФ сообщили, что атаке подверглись позиции российских войск у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешни.

7 августа министерство обороны страны заявило, что российские военные и сотрудники Федеральной службы безопасности всю ночь ликвидировали формирования ВСУ в приграничных районах.

Ранее Захарова поддержала жителей Курской области на фоне атак ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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