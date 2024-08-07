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В бундестаге предрекли изменение курса США по России и Украине

Депутат бундестага Реттген предрек изменение курса США по России и Украине

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Michael Kappeler/Global Look Press

Депутат бундестага Норберт Реттген заявил, что США могут полностью поменять свой курс в отношении России и Украины в случае прихода к власти Дональда Трампа. Своим мнением он поделился в программе Hart aber fair на канале Das Erste.

«Мы должны готовиться к тому, что все дойдет до тотального изменения курса по Украине и России», — сказал Реттген.

Немецкий депутат считает, что Трамп и его окружение не хотят уделять излишнее внимание Европе.

До этого экс-сотрудник Белого дома по вопросам национальной безопасности Трауп Хеменуэй писал в статье для Newsweek, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США появится реальный шанс мирного урегулирования конфликта на Украине.

5 августа политик заявлял, что в случае победы на выборах сразу же лично обратится к лидерам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому с призывом к началу переговоров.

Ранее политолог оценил слова Трампа об организации переговоров России и Украины.

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