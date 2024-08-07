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В Британии предрекли начало новой мировой войны

Express: мировая война начнется в ближайшие годы, нужно восстанавливать войска

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Stefan Wermuth/Reuters

Мировая война может начаться в ближайшие десять лет. К такому выводу пришло британское издание Express.

«В ближайшие десять лет у нас будет мировая война», — отметил автор публикации.

В статье аналитик обратил внимание, что время готовиться к войне «пришло уже вчера». Он указал на необходимость восстанавливать войска и реинвестировать в технику и другие ресурсы.

По данным издания, существует «несколько конфликтов», которые могут перерасти в глобальное вооруженное противостояние. Источником «масштабного взрыва» может стать Восточная Европа, Ближний Восток и Азия.

До этого кандидат на пост главы американского государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business рассказал, из-за чего может начаться третья мировая война. По его мнению конфликт, который затронет все мировые державы, может вспыхнуть из-за некомпетентности президента США Джо Байдена и его окружения.

Ранее Захарова ответила на слова премьера Японии, назвавшего Россию источником ядерной угрозы.

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