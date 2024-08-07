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Президент ЮАР примет участие в саммите БРИКС в России

Президент ЮАР примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани

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Pavel Bednyakov/Reuters

Президент ЮАР Сирил Рамафоса примет участие в саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель администрации главы государства Винсент Магвенья.

«Рамафоса будет в Казани во главе делегации Южно-Африканской республики, которая примет участие в работе саммита БРИКС, — сказал он.

По словам Магвеньи, ЮАР довольна той работой, которую РФ уже провела для укрепления сотрудничества между странами — членами объединения в качестве председателя БРИКС.

По его мнению, состоявшееся расширение числа участников объединения создает новые возможности, но при этом также требует более значительных усилий по координации общей работы БРИКС. Так, подчеркнул Магвенья, в повестке дня стоит вопрос укрепления позиций национальных валют стран – членов БРИКС.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро получил от Владимира Путина приглашение на саммит БРИКС в Казани.

Объединение было создано в 2006 году Бразилией, РФ, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась Южная Африка. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками БРИКС. В 2024 году Россия председательствует в объединении. Главным событием текущего года для БРИКС станет саммит в Казани.

Ранее в Венесуэле заявили о полном подавлении протестов после выборов.

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