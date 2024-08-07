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Финский министр запретил на работе ЛГБТ

HS: финский министр Тавио запретил на работе ЛГБТ* и ввел молитвенные встречи

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Finnish Government

Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио (партия «Истинные финны») не хочет видеть сексуальные и гендерные меньшинства на своем рабочем месте в министерстве иностранных дел. В его официальных речах не должно упоминаться ничего о них, сообщила газета Helsingin Sanomat (HS).

По информации издания, различные термины, описывающие разнообразие гендеров и сексуальностей, такие как аббревиатура LGBTQ, внесены в список запрещенных.

Христианство играет значительную роль в жизни министра. Его специальный помощник Туомас Тяхти рассказал газете, что Тавио проводит раз в месяц молитвенные встречи в своем кабинете министра, но они не связаны с его запретом говорить в выступлениях о сексуальных и гендерных меньшинствах.

Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что то, как министр инструктирует своих сотрудников, не входит в ее компетенцию. По ее словам, важно то, что официальные представители Финляндии говорят и действуют в соответствии с официальной линией государства.

В июне заместитель главы министерства юстиции РФ Олег Свириденко заявил об опасности «гей-национализма» в стране.

Ранее пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) захотели запретить в Казахстане.

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