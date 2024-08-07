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«Голос Америки» похвалил российское СМИ за хорошую работу в Африке

«Голос Америки» отметил работу RT в Африке

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Признанное в России иностранным агентом издание «Голос Америки» обратило внимание на работу RT в Африке. В статье о рекламной кампании по борьбе с колониализмом отмечается, что российский ресурс сумел найти правильный нарратив и закрепиться на континенте.

Рекламная кампания основывается на нарративе, что у России никогда не было колоний, а Советский Союз активно помогал Африке в достижении свободы от колониализма, отмечается в статье. Эксперты издания подчеркивают, что это соответствует антизападным настроениям континента и может многим понравиться.

До этого именно желанием уйти от бывших колонизаторов эксперты объяснили желание африканских стран вступить в БРИКС. В объединении Африка видит новую систему отношений, в которой экс-колонизаторы не будут играть определяющей роли.

Ранее в российском МИДе заявили о «втором фронте» Украины в Африке.

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