В Грузии нужно провести «Нюрнбергский процесс» над экс-президентом страны Михаилом Саакашвили и его окружением за войну с Россией 2008 года. Об этом заявил член лояльного властям движения «Сила народа» Давид Картвелишвили, передает газета «Взгляд».

По его словам, его нужно запланировать после проведения парламентских выборов 26 октября 2024 года. Он уточнил, что этого требует радикальная оппозиция. Картвелишвили подчеркнул, что режим бывшего президента страны способствовал созданию «провокационной обстановки для противника» и не дал возможности для предотвращения военных действий.

«В итоге Россия добилась желаемого, «оккупировав» два региона Грузии и остановив интеграцию Грузии в НАТО. Но желаемого добились и прежние власти Грузии, которые списали нецелевые расходы и принялись тратить полученные после войны в качестве помощи от доноров 4,5 млрд долларов», — сказал он.

Судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии прошел в Нюрнберге 20 ноября 1945 года.

Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что глава государства Саломе Зурабишвили изучает возможность помилования Михаила Саакашвили, поскольку она находится в союзе с его партией «Единое национальное движение». По словам Папуашвили, президент сохраняет свой пост лишь благодаря Саакашвили и его партии. Он также указал, что «у всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием».

Михаил Саакашвили вернулся на родину в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии.

Ранее в Грузии предрекли открытие второго фронта при победе партии Саакашвили.