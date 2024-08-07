Военный эксперт оценил последствия нападения диверсантов на Курскую область

Украинские военные столкнутся с печальными последствиями попытки нападений на Курскую область – в кратчайшее время их устранят, так как уже приняты экстренные меры, заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Стратегические объекты, в том числе Курская АЭС, находятся под охраной и занять их украинские диверсанты не смогут, подчеркнул он в беседе с НСН.

Бижев напомнил, что для ликвидации угрозы в регионе привлекли высокоточное оружие, ВВС, и назвал диверсантов брошенными на гибель людьми.

«А то, что они заняли несколько километров нашей территории, – это военные действия, здесь сложно что-то предусмотреть», — убежден военный.

Он также напомнил об успехах российской армии в зоне проведения спецоперации, подчеркнув, что все идет по плану, а с учетом размеров фронта, выставить дивизии по всей его линии невозможно. Говоря об атаках ВСУ на приграничные регионы, генерал назвал их «последними всплесками» и попыткой доказать странам НАТО свою состоятельность.

До этого военкоры сообщили, что после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Курской области украинские войска в ночь на 7 августа насыщали курское приграничье техникой и личным составом. Ситуацию на границе называют сложной, сообщается, что ВСУ продолжают подтягивать крупные силы к переднему краю.

Ранее стало известно, что на защиту Курской атомной станции направили дополнительные силы.