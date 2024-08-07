Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае заявили, что Запад не рассчитывает на победу Украины

GT: Запад рассчитывает не на победу Украины, а на затягивание конфликта с РФ

close
100%
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные страны рассчитывают не на военную победу Украины, а на затягивание конфликта с Россией. Об этом рассказал китайский военный эксперт изданию The Global Times (GT) на условиях анонимности.

«Украинское правительство даже не поняло, что Запад хочет не победы Украины, а пролонгации своего конфликта с Россией», — сообщил он.

Недавно экс-генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил об оперативных успехах России в зоне СВО. По его словам, украинские войска теряют свои позиции каждый день. Успехом ВС РФ военный назвал совокупность тактических побед РФ на разных направлениях фронта.

До этого сообщалось, что подразделения ВСУ попали в окружение в восточной части поселка Нью-Йорк (Новгородское) в Донбассе и пытаются выйти из него. Украинские войска несут большие потери на этом участке фронта. Переход населенного пункта под контроль России нанесет психологический удар по Киеву.

Ранее эксперты заявили о начале психологической атаки ВСУ в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами