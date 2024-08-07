Западные страны рассчитывают не на военную победу Украины, а на затягивание конфликта с Россией. Об этом рассказал китайский военный эксперт изданию The Global Times (GT) на условиях анонимности.

«Украинское правительство даже не поняло, что Запад хочет не победы Украины, а пролонгации своего конфликта с Россией», — сообщил он.

Недавно экс-генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил об оперативных успехах России в зоне СВО. По его словам, украинские войска теряют свои позиции каждый день. Успехом ВС РФ военный назвал совокупность тактических побед РФ на разных направлениях фронта.

До этого сообщалось, что подразделения ВСУ попали в окружение в восточной части поселка Нью-Йорк (Новгородское) в Донбассе и пытаются выйти из него. Украинские войска несут большие потери на этом участке фронта. Переход населенного пункта под контроль России нанесет психологический удар по Киеву.

Ранее эксперты заявили о начале психологической атаки ВСУ в зоне СВО.