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Захарова прокомментировала решение Мали разорвать дипотношения с Украиной

Захарова: РФ ясны мотивы, побудившие Мали разорвать дипотношения с Украиной

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

России понятны мотивы, которые побудили власти Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной, факты связей Киева с террористами не стали открытием. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нам понятны мотивы, побудившие малийские власти разорвать дипотношения с киевским режимом. Факт сотрудничества Киева с террористами нисколько не удивляет», — подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в официальном заявлении властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной говорится о связях Киева с международным терроризмом, на что неоднократно указывала Москва.

До этого в СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве отношений с Украиной. Председательствующая в Совете Безопасности ООН республика Сьерра-Леоне распространила среди членов СБ заявление властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной. В документе содержится текст обращения малийских властей, в котором они объявляют о соответствующем решении, сославшись на поддержку террористов со стороны украинских властей. В МИД Украины назвали этот шаг поспешным и недальновидным.

Ранее Нигер разорвал дипотношения с Украиной.

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