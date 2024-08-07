Захарова прокомментировала решение Мали разорвать дипотношения с Украиной

России понятны мотивы, которые побудили власти Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной, факты связей Киева с террористами не стали открытием. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нам понятны мотивы, побудившие малийские власти разорвать дипотношения с киевским режимом. Факт сотрудничества Киева с террористами нисколько не удивляет», — подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в официальном заявлении властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной говорится о связях Киева с международным терроризмом, на что неоднократно указывала Москва.

До этого в СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве отношений с Украиной. Председательствующая в Совете Безопасности ООН республика Сьерра-Леоне распространила среди членов СБ заявление властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной. В документе содержится текст обращения малийских властей, в котором они объявляют о соответствующем решении, сославшись на поддержку террористов со стороны украинских властей. В МИД Украины назвали этот шаг поспешным и недальновидным.

Ранее Нигер разорвал дипотношения с Украиной.