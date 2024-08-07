Эксперты раскритиковали кандидата Харрис на пост вице-президента США

Губернатор Миннесоты Тим Уолз займет кресло вице-президента в случае победы кандидата Камалы Харрис. Выбор пал на него, так как он оказался единственным сторонником демократов, который не замешан в скандалах, однако его главный минус — отсутствие собственного мнения хотя бы по какому-то из существенных вопросов, заявил 360.ru историк и политолог Владимир Можегов.

Известность политик получил благодаря губернаторству и движению Black Lives Matter, так как именно в Миннесоте проходили основные протесты, в ответ на которые Уолз обещал провести реформу, отметил эксперт. В целом для Камалы Харрис — это идеальный союзник, считает историк.

«Судя по Камале, эта пара как раз очень подходящая. Такое вот «прекрасное будущее Америки», если вот эта парочка придет к власти. Он меняет нос по курсу, то есть буквально переодевается, переобувается на лету и полностью поддерживает линию партии», — заявил Можегов.

Он назвал Уолза «персонажем без личности», подчеркнув, что он просто следует курсу партии, не высказывая своего мнения. По мнению Можегова, сам факт выбора белого гетеросексуального мужчины — это в новинку для партии, поэтому демократы возлагают надежды, что он сумеет привлечь на свою сторону американцев, которые колеблются с выбором.

Напомним, о выборе Уолза на пост вице-президента в случае своей победы Харрис объявила накануне. Позднее выяснилось, что 71% взрослого населения США никогда не слышали о нем и не знают, как его оценить. Показатель его неузнаваемости значительно выше, чем у двух других кандидатов, претендовавших на пост вице-президента, — Джоша Шапиро и Марка Келли.

Ранее в США заявили, что Харрис ради престижа может развязать войну.