Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США пригрозили Турции санкциями из-за торговых связей с Россией

США пригрозили Турции санкциями за поставки санкционных товаров в РФ

close
100%
Reuters

США пригрозили Турции введением санкций, если Анкара не прекратит экспорт в Россию санкционной высокотехнологической продукции, которая, как утверждается, может быть использована ВС РФ в ходе СВО. Об этом заявил помощник главы минфина США Мэттью Аксельрод в беседе с британской газетой Financial Times.

«Мы должны увидеть прогресс, и как можно скорее, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет иного выбора, кроме как применить санкции к тем, кто уклоняется от нашего экспортного контроля», — подчеркнул он.

Как отмечает издание, предупреждение Вашингтона стало признаком того, что намерение Турции сохранить прочные торговые связи с Россией «запятнало отношения между двумя союзниками по НАТО».

Газета добавляет, что США «особенно обеспокоены» тем, что Турция стала ключевым узлом, через который западная высокотехнологическая продукция попадает в РФ.

В конце июля американская газета The New York Times писала, что в российских ракетах, применяемых в ходе специальной военной операции на Украине, используются американские микрочипы и сенсоры.

Ранее сообщалось, что Венгрия ищет лазейку для поставок нефти из РФ через Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами