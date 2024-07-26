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Венгрия ищет лазейку для поставок нефти из РФ через Украину в обход запретов

Венгрия ищет новых поставщиков нефти из РФ через Украину в обход санкций

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РИА «Новости»

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт ищет юридическую лазейку, чтобы российскую нефть через Украину могли поставлять не затронутые санкциями Киева компании. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что проблему можно решить тремя путями — первое, это, если Украина, стремясь в ЕС, отменит ограничения, так как нарушает энергоснабжение стран-членов. Второе — помощь Еврокомиссии в решении вопроса.

«Третье — надо посмотреть, есть ли решение с юридической лазейкой, в поставках нефти участвовали не те, кого касаются новые украинские запреты», — отметил Гуйяш.

До этого стало известно, что Венгрия и Словакия совместно потребовали от Европейской комиссии ускорить принятие решение по вопросу остановки Украиной транзита российской нефти. В совместном заявлении Будапешт и Братислава обратились к Еврокомиссии за посредничеством при консультациях с Украиной из-за нарушения поставок нефти российской компании «Лукойл».

Поставки российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию прекратились в связи с санкциями Украины против российской компании «Лукойл».

Ранее в Венгрии заявили, что Киев позиционирует Будапешт как противника.

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