Востоковед об ответе Ирана на действия Израиля: «Возникнут юридические тонкости»

В случае, если Иран решит ответить Израилю после утраты главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, могут «возникнуть юридические тонкости». Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказала востоковед-иранист Каринэ Геворгян.

«Ведь нападение было совершено с территории собственно Ирана. Да, Тегеран обвиняет Израиль в причастности <...>. И Соединенные Штаты, кстати, тоже. Однако достаточный ли это повод для нападения? До конца юридические аспекты не прояснены», — сказала эксперт.

Однако она отметила, что Иран готовится нанести удар. По ее мнению, это скорее всего случится после 24 августа, но «сейчас это возможно в любой день».

Хании не стало утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политического бюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Накануне избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу заявил, что Тегеран намерен ответить Израилю на ликвидацию главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. При этом Пезешкиан отметил, что Иран не стремится раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке и расширять масштабы войны и кризиса в регионе.

Ранее сообщалось, что Израиль сразу сообщил чиновникам США о ликвидации главы политбюро ХАМАС.