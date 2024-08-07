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В Молдавии высказались за принятие закона об иноагентах по примеру Грузии

Додон: Молдавии нужен закон об иноагентах по типу того, что приняли в Грузии

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Алексей Майшев/РИА Новости

Молдавии необходим закон об иноагентах по примеру того, что в мае был принят в Грузии. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

«Нам нужен закон по типу того, что был принят в Грузии. Нам нужны инструменты для проверки того, чем в Молдове занимаются неправительственные организации, которые становятся отдельной ветвью власти в нашей стране и имеют даже большую силу, чем СМИ и политики. У этих НПО колоссальные бюджеты — сотни миллионов», — подчеркнул он.

По словам Додона, неправительственные организации в Молдавии закрывают глаза на беззакония властей страны, поскольку «и власть, и эти НПО финансируются из одного и того же кармана».

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее Дания прекратила военную помощь Грузии.

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