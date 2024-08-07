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В МИД России назвали некорректной информацию о подготовке покушения на Путина

МИД назвал некорректной интерпретацию слов Рябкова о провокациях на параде ВМФ

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

В Telegram-канале МИД РФ назвали некорректной интерпретацию в СМИ слов заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова о якобы подготовленном покушении на президента Владимира Путина во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

В публикации ведомства отметили, что речь идет об интервью Рябкова телеканалу «Россия-1» 4 августа. В МИД уточнили, что дипломат не ответил утвердительно на вопрос о нападении и не вдавался в подробности о покушении. Он «признал лишь наличие «определенной увязки и с такого рода событиями»», пояснили в пресс-службе.

Военно-морской парад состоялся в Петербурге 28 июля. Его традиционно принимал Владимир Путин. О готовности к началу парада ему доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев. В параде приняли участие 25 кораблей и катеров, подводная лодка и парусники.

Однако 6 августа сообщалось, что в этом году военно-морской парад прошел в усеченном виде из-за угроз безопасности. По данным «Фонтанки», вторая часть парада на кронштадтском рейде была отменена из-за опасений провокации и атаки.

Ранее в МИД России заявили, что РФ и США избежали эскалационного витка.

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