Боеспособность украинской армии резко упала, ВСУ потеряли наиболее боеспособные подразделения, поэтому можно говорить, что власти Украины «продержатся» максимум до конца 2025 года. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Орчун Гектюрк.

«Если учесть, что украинская армия потеряла все свои опытные и элитные военные части, а боеспособность армии резко упала, то киевские власти смогут продержаться максимум до конца следующего года», — подчеркнул он.

По оценке эксперта, политический крах украинских властей может оказаться быстрее военного.

Гектюрк также отметил, что баланс военных сил между РФ и Украиной все больше склоняется не в пользу ВСУ.

До этого бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо заявил, что Венгрия, Румыния и Польша могут захотеть вернуть территории Украины, некогда входившие в их состав.

Он напомнил, что подобный сценарий уже появлялся в информационном пространстве, поэтому исключать его нельзя. По словам Бо, сегодня наблюдается «конец Украины» из-за действий европейцев.

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