Ситуация на поле боя на Покровском направлении в ДНР для украинской армии тяжелая, положение ВСУ в Торецке стало катастрофическим. Об этом заявил в своем блоге британский эксперт Адександр Меркурис.

«Ситуация (на Покровском направлении. – Прим. ред.) очень плохая (для ВСУ. – Прим. ред.)… Есть еще более тревожные новости для Украины из района Торецка, на самом деле ситуация в Торецке становится, насколько можно судить, катастрофической», — подчеркнул он.

Меркурис напомнил, что дорога из Покровска – главная дорога снабжения, которой пользуются солдаты ВСУ. После взятия под контроль населенного пункта Тимофеевка ВС РФ смогут перерезать эту дорогу, считает эксперт.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что в Торецке начались боевые действия, город зажимается «в клещи» с двух сторон.

Ранее в США рассказали подробности о провале ВСУ под Торецком.