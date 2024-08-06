В США рассказали подробности о провале ВСУ под Торецком

Военнослужащие 41-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенные из Часова Яра под Торецк прямо перед наступлением российской армии, оказались не готовы вступать в бой из-за незнания местности и медленных и бессмысленных приказов командования, в результате чего быстро отдали позиции. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявления украинских военных.

5 августа Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Орловка и Николаевка Донецкой народной республики.

По данным NYT, бойцы 24-й бригады ВСУ в мае 2024 года предупреждали начальство, что видят признаки наступления сил РФ на Торецк, и просили отказаться от ротации «в столь критический момент». Однако в июне 41-я бригада направилась из Часова Яра, а 24-я бригада прибыла в Часов Яр. По словам солдат, спустя два дня после завершения ротации началась атака со стороны российских войск.

Издание отмечает, что почти сразу стало понятно, 41-я не сможет защитить Торецк, поскольку не знает местности. Командира бригады также подвергли критике за то, что он отдавал нечеткие приказы и не реагировал мгновенно на меняющуюся обстановку угроз.

Ранее солдаты группировки «Центр» взяли под свой контроль село Новоселовка Первая в ДНР.