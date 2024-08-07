В Службе внешней разведки рассказали, сколько Россия ждала обмена заключенными

Россия ожидала обмена заключенными с рядом западных стран год и семь месяцев. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

«Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев», — отметил он.

По словам Нарышкина, для ведомства прошедший обмен заключенными с рядом стран НАТО стал знаковым.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США. О том, как шли переговоры перед историческим обменом, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Bloomberg уволил журналистку за срыв эмбарго об обмене заключенными между РФ и Западом.